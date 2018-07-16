Мэр Парижа: когда все взгляды прикованы к финалу ЧМ в Москве, я думаю о Сенцове

Мэр Парижа призвала обратить внимание на незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала обратить внимание на незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, не забывая о нем во время финала ЧМ-2018.

«Когда все взгляды мира прикованы к финалу чемпионата мира в Москве, я очень сильно думаю об Олеге Сенцове. Украинский режиссер находится в заключении 4 года и проводит голодовку на протяжении 2 месяцев», – написала Идальго в твиттере и добавила хэштег #FreeSentsov.

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В пятницу, 13 июля, Сенцову исполнилось 42 года. Его голодовка длится уже 64 дня.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.