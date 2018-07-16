Дешам стал третьим в истории футбола, выигравшим Кубок мира как игрок и как тренер

До него подобное удалось бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру.

Французский наставник Дидье Дешам стал третьим в истории человеком, сумевшим выиграть чемпионат мира по футболу как игрок и как тренер.

В качестве футболиста он завоевал золото домашнего ЧМ-1998, где он был капитаном сборной Франции. А как тренер привел французов к победе 20 лет спустя, на ЧМ-2018, победив в финале Хорватию - 4:2.

До Дешама только два человека смогли добиться такого же результата: бразилец Марио Загалло (побеждал на ЧМ как игрок - в 1958-м и 1962-м, как тренер - в 1970-м) и немец Франц Беккенбауэр (как игрок - в 1974-м, как тренер - в 1990-м).

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49-летний Дешам после победы на ЧМ-2018 заявил, что намерен остаться на своем посту.

«У меня есть действующий контракт, я продолжу работу, как и планировалось», - цитирует Дешама L’Equipe.

Французский специалист добавил, что не собирается идти по стопам Эме Жаке, который в 1998 году после победы на чемпионате мира завершил тренерскую карьеру.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Франции обыграла сборную Хорватии и стала двукратным чемпионом мира.