Игрок Динамо Пиварич первым в истории украинской Премьер-лиги стал призером чемпионата мира
Защитник сборной Хорватии и киевского «Динамо» Йосип Пиварич стал первым футболистом в истории УПЛ, который выиграл серебряную медаль чемпионата мира.
Напомним, хорваты вышли в финал ЧМ-2018, где уступили французам (2:4). Пиварич – первый в истории игрок из украинской Премьер-лиги, которому удалось занять второе место на мундиале.
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На ЧМ-2018 Пиварич провел четыре поединка, в которых заработал одну желтую карточку. Также на его счету нереализованный пенальти в послематчевой серии в 1/8 финала против сборной Дании.
Как сообщал УНИАН, лучшим игроком турнира стал партнер Пиварича по сборной –полузащитник Лука Модрич.