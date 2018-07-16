Игрок Динамо Пиварич первым в истории украинской Премьер-лиги стал призером чемпионата мира

Защитник Йосип Пиварич в составе сборной Хорватии стал финалистом ЧМ-2018.

Защитник сборной Хорватии и киевского «Динамо» Йосип Пиварич стал первым футболистом в истории УПЛ, который выиграл серебряную медаль чемпионата мира.

Напомним, хорваты вышли в финал ЧМ-2018, где уступили французам (2:4). Пиварич – первый в истории игрок из украинской Премьер-лиги, которому удалось занять второе место на мундиале.

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На ЧМ-2018 Пиварич провел четыре поединка, в которых заработал одну желтую карточку. Также на его счету нереализованный пенальти в послематчевой серии в 1/8 финала против сборной Дании.

Как сообщал УНИАН, лучшим игроком турнира стал партнер Пиварича по сборной –полузащитник Лука Модрич.