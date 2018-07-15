Форвард сборной Англии Кейн выиграл "Золотую бутсу" ЧМ-2018

Забив на турнире 6 голов, англичанин опередил конкурентов.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018 по футболу. В активе 24-летнего футболиста 6 забитых мячей, при этом 3 из них форвард провел с пенальти.

Кейн выиграл спор бомбардиров с большим отрывом. Следом за ним расположились россиянин Денис Черышев (4 гола), бельгиец Ромелу Лукаку (4), лидер сборной Португалии Криштиану Роналду (4), а также французы Антуан Гризманн (4) и Килиан Мбаппе (4).

Как сообщал УНИАН, сборная Франции выиграла ЧМ-2018, победив в финале Хорватию.