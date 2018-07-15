Форвард сборной Англии Кейн выиграл "Золотую бутсу" ЧМ-2018
22:01, 15 июля 2018Футбол
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Забив на турнире 6 голов, англичанин опередил конкурентов.
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018 / REUTERS
Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018 по футболу. В активе 24-летнего футболиста 6 забитых мячей, при этом 3 из них форвард провел с пенальти.
Кейн выиграл спор бомбардиров с большим отрывом. Следом за ним расположились россиянин Денис Черышев (4 гола), бельгиец Ромелу Лукаку (4), лидер сборной Португалии Криштиану Роналду (4), а также французы Антуан Гризманн (4) и Килиан Мбаппе (4).
Как сообщал УНИАН, сборная Франции выиграла ЧМ-2018, победив в финале Хорватию.
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