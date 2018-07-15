Хавбек сборной Хорватии Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
20:36, 15 июля 2018Футбол
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В финале хорваты уступили французам.
Лука Модрич / REUTERS
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, став обладателем "Золотого мяча" турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.
Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый - нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.
Напомним, в финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.
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