Хавбек сборной Хорватии Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

20:36, 15 июля 2018
Футбол
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Лука Модрич / REUTERS

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, став обладателем "Золотого мяча" турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.

Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый - нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. 

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