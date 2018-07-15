Французы обыграли хорватов и стали двукратными чемпионами мира

Финальный матч завершился со счетом 4:2.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 по футболу. В финальном поединке, который проходил в Москве, французы обыграли сенсационного финалиста мундиаля - сборную Хорватии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хорватская сборная, несмотря на статус аутсайдера в финале чемпионата мира, активно начала матч. Однако едва ли не первая серьезная атака французов принесла успех "Трехцветным". При этом "Клетчатые" сами помогли Франции открыть счет: на 18-й минуте Гризманн подал со штрафного, а Манджукич срезал мяч в собственные ворота. Как оказалось, это дебютный автогол в истории финалов мундиалей.

Впрочем,это было только начало. Через 10 минут хорватам удалось восстановить равновесие в счете: Перишич снова-таки после розыгрыша "стандарта" вогнал мяч в дальний угол.

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На 38-й минуте произошел противоречивый эпизод: мяч нашел руку Перишича в штрафной площади хорватов, и арбитр после просмотра видеоповтора решился назначить пенальти. Гризманн технично вновь вывел Францию вперед - 2:1.

В начале второго тайма более свежие французские футболисты на всех парах ринулись в атаку и нокаутировали оппонента двумя голами: Погба сделал счет 3:1, а затем Мбаппе подтвердил статус будущей суперзвезды, забив красивым ударом метров с 23-х.

Отметим, что сборная Хорватии, проигрывая 1:4, не опустила рук и все же забила гол престижа - Манджукич запрессинговал голкипера французов Льориса, который допустил грубую ошибку. 4:2 - победа Франции. Это один из самых результативных финалов в истории чемпионатов мира.

Французы стали двукратными чемпионами планеты. Впервые Кубок мира команда выиграла ровно 20 лет назад, на домашнем турнире. В финале ЧМ-1998 французы во главе с Зинедином Зиданом разгромили в Париже Бразилию - 3:0.

УНИАН вел онлайн-трансляцию финального матча.