Вест Хэм украинца Ярмоленко объявил о рекордном трансфере

15:23, 15 июля 2018
Футбол
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Фелипе Андерсон / Пресс-служба "Вест Хэма"

Бразильский хавбек «Лацио» Фелипе Андерсон стал игроком «Молотобойцев» (прозвище "Вест Хэма"). Об этом сообщает официальный твиттер клуба. 

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25-летний полузащитник подписал контракт на четыре года.

Клубная пресс-служба сообщает, что переход Фелипе Андерсона стал рекордным по стоимости в истории "Вест Хэма". Но сумма не сообщается.

При этом, как сообщает авторитетный SkySports, трансфер Андерcона обошелся «Вест Хэму» в 42 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне в итальянской Серии А Фелипе Андерсон провел за "Лацио" 21 матч, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Напомним, Андрей Ярмоленко перешел из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм" за 23 миллиона евро, также подписав 4-летний контракт. 

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