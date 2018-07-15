Вест Хэм украинца Ярмоленко объявил о рекордном трансфере

Лондонцы приобрели бразильца Фелипе Андерсона.

Лодонский "Вест Хэм", подписавший на этой неделе игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, совершил еще одну крупную покупку.

Бразильский хавбек «Лацио» Фелипе Андерсон стал игроком «Молотобойцев» (прозвище "Вест Хэма"). Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

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25-летний полузащитник подписал контракт на четыре года.

Клубная пресс-служба сообщает, что переход Фелипе Андерсона стал рекордным по стоимости в истории "Вест Хэма". Но сумма не сообщается.

При этом, как сообщает авторитетный SkySports, трансфер Андерcона обошелся «Вест Хэму» в 42 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне в итальянской Серии А Фелипе Андерсон провел за "Лацио" 21 матч, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Напомним, Андрей Ярмоленко перешел из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм" за 23 миллиона евро, также подписав 4-летний контракт.