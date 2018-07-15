Динамо и Шахтер получат от ФИФА почти 1 млн евро на двоих по итогам ЧМ-2018

Клубы получают дивиденты от участия своих игроков на мундиале.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер на двоих получат почти 900 тысяч евро от ФИФА в качестве компенсации за футболистов, выступающих на ЧМ-2018 по программе FIFA World Cup Benefits Program.

Согласно этой программы, клубы получают 7 236 евро в день за каждого участвующего игрока в мундиале. Исходя из этого, агентство Tonka Communications специализирующееся на маркетинге данных, подсчитало прибыль клубов.

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Кроме того, есть пункт, если игрок сменил свой клуб один или несколько раз с 2016 года, предыдущий клуб получит треть платежа, сообщает zbirna.com.

Таким образом, за своих нынешних и бывших игроков, играющих на ЧМ-2018, не зависимо от того, выходили они на поле или нет, Динамо получит 541 тысячу евро, а Шахтер – 365,5 тысяч евро.

Больше всего от ФИФА получит английский Манчестер Сити, которому за 16 игроков полагается 4,4 млн евро.

Топ-10 клубов по заработкам на ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

1. Манчестер Сити – € 4 417 500

2. Реал Мадрид – € 4 316 800

3. Челси – € 3,964,600

4. Тоттенхэм – € 3,843,100

5. Барселона – € 3,658,900

6. ПСЖ – € 3,610,100

7. Манчестер Юнайтед – € 3,348,800

8. Монако – 3 002 900 евро

9. Атлетико Мадрид – € 2,671,900

10. Ювентус – € 2,489,500