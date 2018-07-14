Киевское "Динамо" обыграло чешскую "Викторию" в последнем матче летнего межсезонья

Игра завершилась со счетом 2:0.

В заключительном контрольном матче на австрийском тренировочном сборе киевское «Динамо» встретилось с действующим чемпионом Чехии, пльзенской «Викторией».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу украинской команды, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В стартовые минуты игры на поле было много борьбы и очень мало голевых моментов. Немного больше в первом тайме атаковали чехи. Они имели хороший момент в середине тайма, когда Проказка бил с близкого расстояния после прострела с углового, но мяч, срикошетив от защитника, вылетел за пределы поля. В конце тайма Лимберски опередил двух защитников после паса из глубины и успел нанести удар по воротам в ближний верхний угол – надежно в этом эпизоде сыграл Бойко.

Динамовцы ответили неточным ударом Шепелева и довольно перспективным штрафным, который исполнил Цыганков, однако после навеса Виктора первым на мяче был голкипер «Виктории». Самым опасным был удар Буяльского в конце тайма: Виталий подхватил мяч после навеса с фланга, который не нашел адресата, и мощно пробил, но Козачік спас свою команду.

Буяльский добился своего уже после перерыва. На 62-й минуте он выскочил на ворота чехов после паса Калитвинцева. Не сближаясь с вратарем Виталий с линии штрафной отправил мяч точно в угол ворот!

Буквально за несколько минут уже сам Калитивницев мог отличиться голом после паса из глубины, но проиграл дуэль голкиперу.

Чехи пытались идти вперед большими силами, чтобы отыграться, но не создавали особой угрозы воротам «Динамо», зато «бело-синие» раз за разом разрезали оборону соперника стремительными атаками. Очередной опасный контр выпад начал гармаш, Сидорчук разогнал, а завершал Бєсєдін после прострела Смирного, однако не попал в ворота.

Впрочем, на 89-й минуте динамовцы все же забили второй мяч. Шапаренко отдал пас на Беседина, Артем в касание головой переправил на Смирную и тот великолепным ударом примерно с линии штрафной отправил мяч в сетку.

«Динамо» завершило сбор на позитивной ноте. После матча команда Александра Хацкевича возвращается в Киев, где продолжит подготовку к новому сезону, в частности к матчу за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 21 июля.

Товарищеский матч «Динамо» - «Виктория Пльзень» - 2:0 (0:0)

14.07.2018. Швац. «Зільберштадт-Арена»

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Шабанов, 66), Че Че (Гармаш, 78), Буяльский (Сидорчук, 71), Калитвинцев (Шапаренко, 66), Цыганков (Смирный, 79), Шепелев (Андриевский, 66), Бєсєдін.

Голы: Буяльский (62), Смирный (89)