Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, финал: Франция - Хорватия

На турнире сегодня проходит главный матч - игра четырехлетия.

Сегодня на чемпионате мира по футболу проходит финальный матч - главная и решающая игра четырехлетия. В матче за звание сильнейшей команды мира сошлись сборные Франции и Хорватии.

Сумеет ли сборная Франции повторить успех ЧМ-1998, когда команда впервые стала чемпионом мира? Или сборная Хорватии, уже добившаяся лучшего результата в своей историии, сможет совершить еще одну сенсацию?

Ответы на эти вопросы мы узнаем по ходу главного футбольного матча четырехлетия.