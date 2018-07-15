Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, финал: Франция - Хорватия
12:00, 15 июля 2018Футбол
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На турнире сегодня проходит главный матч - игра четырехлетия.
Сборные Франции и Хорватии сыграют в финальном матче ЧМ-2018 / fifa.com
Сегодня на чемпионате мира по футболу проходит финальный матч - главная и решающая игра четырехлетия. В матче за звание сильнейшей команды мира сошлись сборные Франции и Хорватии.
Сумеет ли сборная Франции повторить успех ЧМ-1998, когда команда впервые стала чемпионом мира? Или сборная Хорватии, уже добившаяся лучшего результата в своей историии, сможет совершить еще одну сенсацию?
Ответы на эти вопросы мы узнаем по ходу главного футбольного матча четырехлетия.
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