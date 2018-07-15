Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, финал: Франция - Хорватия - 0:0

На турнире сегодня проходит главный матч - игра четырехлетия.

Сегодня на чемпионате мира по футболу проходит финальный матч - главная и решающая игра четырехлетия. В матче за звание сильнейшей команды мира сошлись сборные Франции и Хорватии.

Сумеет ли сборная Франции повторить успех ЧМ-1998, когда команда впервые стала чемпионом мира? Или сборная Хорватии, уже добившаяся лучшего результата в своей историии, сможет совершить еще одну сенсацию?

Ответы на эти вопросы мы узнаем по ходу главного футбольного матча четырехлетия.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

Итак... МЫ НАЧИНАЕМ!

Впереди - главный матч футбольного четырехлетия в мире.

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Франции: 1. Льорис, 2. Павар, 4. Варан, 5. Юмтити, 21. Лукас-Франсуа, 6. Погба, 13. Канте, 14. Матуиди, 7. Гризманн, 9. Жиру, 10. Мбаппе

Запасные: 16. Манданда, 23. Ареола, 3. Кимпембе, 17. Рами, 19. Сидибе Дж., 22. Менди Б., 8. Лемар, 15. Н`Зонзи, 18. Фекир, 12. Толиссо, 11. Дембеле У., 20. Товен

сб. Хорватии: 23. Субашич Д., 2. Врсалько, 3. Стринич, 6. Ловрен, 21. Вида, 4. Перишич И., 10. Модрич, 11. Брозович, 7. Ракитич, 17. Манджукич, 18. Ребич

Запасные: 1. Ливакович, 12. Калинич Л., 13. Едвай, 15. Чалета-Цар, 22. Пиварич, 5. Чорлука, 8. Ковачич, 14. Брадарич, 19. Бадель, 9. Крамарич, 20. Пьяца

Матч начался!

1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Хорватии.

2. Первое нарушение правил - Лука Модрич "зацепил" соперника в атаке, у чужой штрафной площади.

3. Немец Франц Беккенбауэр и бразилец Марио Загало становились чемпионами мира как игрок и тренер. Сможет ли Дидье Дешам стать третьим в мире?

4. Перишич перехватил мяч и пошел в первую хорватскую атаку - Уимтити на страже. Мяч выбит за боковую линию.

5. Еще одна атака хорватов - Манджукич навешивал с боковой линии - Варан выбило мяч подальше от ворот.

6. Манджукич в начале очередной хорватской атаки нарушил правила в центре поля - штрафной для французов.

8. Стринич ворвался в штрафную - Мбаппе выбил мяч на угловой.

9. Модрич подал углвоой - французский защитник выбили мяч головой в сторону боковой линии.

10. Хорваты очень активно наали матч, еще одна атака - французы выбивают мяч ближе к центральной линии поля.

11. Перишич выиграл позиционную борьюу у Варана, но не смог как следует обработать мяч и упустил потенциально очень опасный момент в атаке.

13. Жиру получил длинную преердачу из глубины поля, но не сумел остановить и обработать мяч - первое подобие атаки от французов.

15. Перишич вновь прорывается по фланегу и простреливает мяч в штрафную - Умтити разряжает обстановку и выбивает мяч за боковую.

16. Перишич в столкновении получил травму - штрафной в пользу хорватов.