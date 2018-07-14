Сборная Бельгии выиграла у Англии матч за 3-е место ЧМ-2018
18:51, 14 июля 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 2:0.
Сборная Бельгии забила два гола в ворота команды Англии / Reuters
На чемпионате мира по фуболу завершился матч за 3-е место, в котором сборная Бельгии обыграла команду Англии.
Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьба матча была решена в эпизодах в самом начале и самом конце игры.
На 4-й минуте Томас Мейнер замкнул ударом ногой фланговую передачу и открыл счет. А на 82-й минуте Эден Азар подхватил мяч на линии штрафной, прошел вглубь к воротам англичан и ударил мимо вратаря Пикфорда, но точно в сетку ворот - 2:0.
Таким образом, сборная Бельгии добилась своего самого большого достижения в истории ЧМ - третье место.
В воскресенье в финале ЧМ-2018 сыграют команды Франции и Хорватии.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.
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