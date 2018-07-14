Сборная Бельгии выиграла у Англии матч за 3-е место ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:0.

На чемпионате мира по фуболу завершился матч за 3-е место, в котором сборная Бельгии обыграла команду Англии.

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в эпизодах в самом начале и самом конце игры.

На 4-й минуте Томас Мейнер замкнул ударом ногой фланговую передачу и открыл счет. А на 82-й минуте Эден Азар подхватил мяч на линии штрафной, прошел вглубь к воротам англичан и ударил мимо вратаря Пикфорда, но точно в сетку ворот - 2:0.

Таким образом, сборная Бельгии добилась своего самого большого достижения в истории ЧМ - третье место.

В воскресенье в финале ЧМ-2018 сыграют команды Франции и Хорватии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.