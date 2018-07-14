Хорватский футболист Вида не будет наказан за второе видео с приветствием "Слава Украине!"

Игрок извинился за свои слова, а также объяснил, почему записал соответствующие видеообращение.

Хорватский защитник Домагой Вида не будет наказан за второе видео, где он восклицает "Слава Украине!"

После победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!", напоминает 24 канал.

После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все-таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

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Однако впоследствии оказалось, что Вида записал еще одно видео, где тоже обращается ко всем приветствием "Слава Украине!". ФИФА решило тоже рассмотреть и этот эпизод. На этот раз футболисту грозила дисквалификация. Впоследствии он извинился за эти слова, а также объяснил, почему записал соответствующие видеообращение.

Несмотря на это, ФИФА решило не дисквалифицировать игрока. Как сообщил журналист BBC Ричард Конвэй, второе видео было записано еще до того, как началось расследование о первое видео. Следовательно, в действиях хорватского игрока не было злого умысла.