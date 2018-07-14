Онлайн-трансляция, ЧМ-2018, матч за 3-е место: Бельгия - Англия - 1:0

На ЧМ-2018 проходит предпоследний матч турнира.

Сегодня на чемпионате мира-2018 по футболу проходит предпоследний матч турнира - игра за 3-е место. АВстречаются неудачники полуфиналов - сборные Хорватии и Бельгии.

Стали известны стартовые составы команд.

Cборная Бельгии: 1. Куртуа, 2. Алдервейрелд, 4. Компани, 5. Вертонген, 15. Менье, 6. Витсель, 7. де Брюйне, 17. Тилеманс, 10. Азар Э., 9. Лукаку Р., 22. Шадли Н.

Запасные: 12. Миньоле, 13. Кастельс, 3. Вермален, 20. Боята, 23. Дендокер, 8. Феллаини, 11. Феррейра-Карраско, 14. Мертенс Д., 16. Азар Т., 18. Янузай, 19. Дембеле, 21. Батшуайи

Сборная Англии: 1. Пикфорд, 4. Дайер, 5. Стоунз, 6. Магуайр, 12. Триппьер, 16. Джонс Ф., 3. Роуз, 10. Стерлинг Р., 17. Делф, 21. Лофтус-Чик, 9. Кейн Г.

Запасные: 13. Батленд, 23. Поуп, 2. Уолкер, 15. Кэхилл, 8. Хендерсон, 18. Янг Э., 20. Алли, 22. Александер-Арнольд, 7. Лингард, 11. Варди, 14. Уэлбек, 19. Рашфорд

Добрый день!

1. Матч стартовал. Бельгийцы разыграли мяч с центра поля.

4. ГОООООЛ! 1:0. И уже на 4-й минуте Бельгия выходит вперед!!! Атака левым флангом - прострел в штрафную, и Шадли замыкает передачу ударом с близкого расстояния!!!

9. Разящая контратака бельгийцев! Лукаку тащил мяч, но не заметил совершенно свободного Азара и покатил на де Брюйне в борьбу. Потеря.

12. Де Брюйне бил с края штрафной, а рикошет дезориентировал Пикфорда! Но кипер успел переложиться и отбить!