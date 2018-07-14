Тренер "Шахтера" Фонсека: состав команды на Суперкубок определил на 70 процентов

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги летних сборов

Наставник чемпиона Украины донецкого "Шахтера" португальский специалист Паулу Фонсека подвел итоги летних сборов и поделился своими ожиданиями от первого официального матча нового сезона.

- Сборы прошли наилучшим образом. У нас были отличные условия. Футболисты прекрасно себя показали, работали с полной самоотдачей, а контрольные матчи с качественными соперниками продемонстрировали, что мы строим амбициозную и сильную команду. Я доволен. У нас несколько новичков, и процесс их адаптации на сегодня проходит замечательно, - отметил Фонсека в интервью официальному сайту донецкого клуба.

Про рисунок игры команды:

– По окончании сезона клуб покинули ключевые исполнители. Ушел Дарио Срна – капитан и футболист с великолепными качествами. Факундо Феррейра в предыдущие два года показал себя просто фантастически. То же могу сказать о Бернарде и Фреде, которые были крайне важными для нас игроками. Вместе с тем пришли новые ребята. Некоторые еще очень молоды, но я должен признать: товарищеские матчи продемонстрировали, что их адаптация идет достаточно быстро, что меня с положительной стороны удивляет. Конечно, мы не можем слишком много требовать от них с самого начала, но они привыкают к нашему стилю, идеям и игровой философии. Все это делает меня оптимистичным. Полагаю, к Суперкубку команда будет готова.

Про пик формы:

– Мы работаем, думая о будущем, но в первую очередь – о следующем матче. Поэтому я всегда надеюсь, что каждый предстоящий поединок и будет нашим пиком формы. Мы очень требовательны. Для нас недостаточно только выигрывать. Важно при этом доминировать и доказывать, что мы – победители. В данный момент еще не хватает Тайсона, восстанавливается Кайоде, мы на несколько месяцев потеряли Малышева. И в то же время меня с положительной стороны впечатлили новички. Я в «Шахтере» уже третий год. Большинство ребят прекрасно знают и закрепили мои идеи, поэтому наша задача – облегченная. В товарищеских матчах демонстрируем явную философию нашей игры. Надеюсь, что пик формы будет абсолютно во всех наших поединках.

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Про схему 4–2–3–1:

– О смене тактической схемы мы сейчас не думаем хотя бы потому, что существующая приносит успех. Но нужно понимать: новички привнесут в команду свежую струю. Мы же стараемся интегрировать их в свою систему и улучшить ее. Кстати, вопрос тактической схемы весьма субъективен, поскольку в течение матча мы все равно трансформируемся. Игра очень динамична, ребята имеют определенную взаимосвязь в разных зонах. Мы начинаем третий сезон в «Шахтере», имея уже отработанную модель, в которую верят наши футболисты. Нужно продолжать в том же духе и лишь прибавлять в некоторых аспектах, связанных в том числе и с характеристиками присоединившихся к нам исполнителей. И думаю, нам удастся подняться еще на уровень выше.

О молодых бразильцах, которые, вероятно, входят в число лучших в своей стране:

– Когда подписываются такие контракты, клуб думает не только о настоящем, а еще и о будущем. Трансферная политика «Шахтера» приносит успех – это неоспоримый факт. Обратите внимание на сборную Бразилии: сколько там футболистов, которые были здесь ранее или находятся здесь сейчас? «Шахтер» создал отличный рынок для продажи игроков в европейские гранды, работает над тем, чтобы анализировать и интегрировать их в свою философию. Бразильцы приехали именно благодаря такой политике клуба. Мы думаем и о настоящем: эти ребята послужат «Шахтеру» и сейчас. Но прежде всего они для будущего – им по 18–19 лет, и они привнесут большой вклад. Решения продуманны. Уверен, новички смогут адаптироваться к нашему стилю. Фернандо, Маркиньос, Додо – у них достаточно сильная конкуренция. Необходимо дать им время и понять, что они пришли из совсем иных реалий и другого футбола. Всем предыдущим бразильцам тоже нужно было время, они не «взорвались» в первые же месяцы, а некоторым даже понадобились годы. Но рано или поздно эти игроки приносили успех. Именно так мы подписываем контракты. У Фернандо, Маркиньоса, Майкона и Додо великолепные качества. Думаю, они весьма быстро адаптируются и будут важными элементами команды.

Про украинцев Тотовицкого, Болбата и Данченко:

– Они останутся в нашей заявке. Данченко мы знали и раньше, а в прошлом сезоне он получил необходимый опыт и сейчас показывает себя на великолепном уровне. Наш футбол атакующий. Считаю, что в атаке Данченко может быть очень важным звеном, несмотря на то, что и у него есть конкуренция – Бутко и Додо. Болбат также имеет определенный опыт. Сергей был адаптирован к другому стилю, но он умен и много трудится, старается понять наш стиль, работает над позиционированием. К тому же его характеристики немного отличаются: Болбат – более вертикальный игрок, также способный занять важное место в команде. У Тотовицкого отличные технические качества, он очень мобильный и сильный физически.

О процессе комплектации состава:

– Сейчас мы не предвидим никаких новых входящих трансферов, но эта дверь всегда открыта, и, возможно, кто-то пополнит наш состав. Однако в данный момент мы об этом не думаем. Наоборот, двоих-троих ребят нам придется отпустить – слишком много игроков. Команда сбалансирована и амбициозна. На каждой позиции есть хорошая конкуренция. Правый защитник: Данченко, Бутко и Додо. У нас четыре центральных защитника, дающих нам абсолютную гарантию безопасности. Они равны – каждый из них может играть. Слева Исмаили, крайне важный элемент нашей команды. Также у нас есть Матвиенко, способный действовать на позициях левого и центрального защитника. В центре уровень футболистов также сбалансирован: Степаненко, Майкон, Алан Патрик… Пихаленок – очень молодой, ему еще есть куда расти. В атаке у нас много ребят. Им нужно понять: они должны быть продуктивными. Если они не будут показывать то, чего мы хотим, у нас всегда есть следующий, кто сможет достойно заменить. Конкуренция и баланс заставит многих вырасти.

О составе на матч за Суперкубок:

– Примерно на 70 уже определен. Некоторые наброски уже есть. Более-менее представляю себе стартовый состав, но к тому времени многое может измениться. Все зависит от того, как игроки показывают себя на тренировках.