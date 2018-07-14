"Челси" объявил о назначении нового главного тренера

Командой из Лондона будет руководить итальянский специалист Маурицио Сарри.

Маурицио Сарри стал новым главным тренером команды английской футбольной Премьер-лиги «Челси» из Лондона.

Он перебирается на домашнюю арену команды «Стэмфорд Бридж» вслед за успешным трёхгодичным пребыванием у руля итальянского «Наполи», сообщает официальный сайт клуба.

За это время 59-летний итальянец возродил команду и вернул её в Лигу Чемпионов, прививая ей при этом агрессивный, атакующий стиль футбола.

За три года под руководством Сарри «Наполи» дважды финишировал вторым в Серии А, в том числе и в прошлом сезоне, когда они набрали максимальное для второго места количества очков, и однажды — на третьем. В 2017-м году он был назван Лучшим тренером года в Серии А.

Сарри, подписавший 3-летний контракт с «Челси», сказал в интервью: «Я счастлив перейти в «Челси» и работать в АПЛ. Это новый и крайне увлекательный этап моей карьеры».

«Я с нетерпением жду, когда встречусь со своими новыми подопечными и приступлю к работе в понедельник, чтобы вскоре отправиться с командой в Австралию, где я буду уже ближе узнавать ребят и отрабатывать тактику в матчах».

«Надеюсь, мы сможем порадовать наших болельщиков красивым футболом и в конце следующего сезона будем бороться за трофеи, которые этот клуб заслуживает».

Директор клуба Марина Грановская добавила: «Мы рады приветствовать Маурицио и надеемся, что он привьет «Челси» свою футбольную философию».

««Наполи» под руководством Маурицио демонстрировал самый увлекательный футбол среди европейских клубов, их атакующие действия поражали своей стремительностью и креативностью, а тренерские методы позволили игрокам значительно прибавить в профессиональном плане».

«У него богатый опыт работы в Серии A и выступлений в Лиге Чемпионов, и мы знаем, что он очень рад возможности попробовать себя в АПЛ».

Помимо значительно улучшенных результатов и физических показателей команды время Сарри в «Наполи» запомнится еще и качеством футбола. Именно благодаря игре его команды в обиход вошел термин «саррибол», и тренер заслужил похвалы за умение перекраивать состав и привлекать молодых одаренных футболистов, выдавая при этом результат.