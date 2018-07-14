"Шахтер" U-19 возглавил бывший тренер "Барселоны"

ФК «Шахтер» подписал контракт на два года с испанским тренером Андресом Карраско.

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт на два года с испанским тренером Андресом Карраско.

В новом сезоне перед испанским специалистом и «Шахтером» U19 стоят амбициозные цели в Юношеской лиге УЕФА и чемпионате Украины, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

– Очень рад возглавить команду Академии «Шахтера», одного из лучших футбольных клубов Европы. Для меня это огромный шаг вперед, – говорит Андрес Карраско. – Я много лет провел в системе «Барселоны», работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии. Главная задача на сезон с «Шахтером» U19 – занять самую высокую позицию в чемпионате Украины, а также хорошо выступить и далеко продвинуться в Юношеской лиге УЕФА, потому что этот турнир является отличной мотивацией для ребят. Могу сказать, что как игроки, так и тренерский состав будут выкладываться по максимуму, чтобы «горняки» провели сезон как можно лучше.

Андрес Карраско родился 4 марта 1978 года. На протяжении 12 лет работал главным тренером команд разных возрастов в академии «Барселоны» и возглавлял методологический департамент «Ла Масии».