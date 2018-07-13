"Шахтер" предложил болельщикам полететь с командой на матч за Суперкубок Украины
15:43, 13 июля 2018Футбол
139 0
Победитель выиграет перелет в клубном самолете на матч в Одессе, а также два билета на матч.
Шахтер готов пригласить с собой в Одессу болельщиков / shakhtar.com
21 июля в Одессе «Шахтер» встретится с «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины.
Перед этим матчем-открытием сезона 2018/19 ФК «Шахтер» объявил об уникальной возможности полететь на игру вместе с командой, на официальном сайте клуба.
Все болельщики, которые приобрели или приобретут абонементы сезона-2018/19 на матчи «Шахтера» до 19:00 18 июля включительно, станут участниками розыгрыша главного приза.
Победитель выиграет перелет в клубном самолете на матч в Одессе, а также два билета (оба болельщика должны быть владельцами абонементов на сезон 2018/19) на матч «Шахтер» – «Динамо». Итоги будут объявлены 18 июля в 20:00. Вылет в Одессу – 20 июля.
Приобрести абонемент на домашние матчи «горняков» в Харькове можно в кассах ОСК «Металлист» или онлайн на официальном сайте клуба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter