"Шахтер" предложил болельщикам полететь с командой на матч за Суперкубок Украины

Победитель выиграет перелет в клубном самолете на матч в Одессе, а также два билета на матч.

21 июля в Одессе «Шахтер» встретится с «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины.

Перед этим матчем-открытием сезона 2018/19 ФК «Шахтер» объявил об уникальной возможности полететь на игру вместе с командой, на официальном сайте клуба.

Все болельщики, которые приобрели или приобретут абонементы сезона-2018/19 на матчи «Шахтера» до 19:00 18 июля включительно, станут участниками розыгрыша главного приза.

Победитель выиграет перелет в клубном самолете на матч в Одессе, а также два билета (оба болельщика должны быть владельцами абонементов на сезон 2018/19) на матч «Шахтер» – «Динамо». Итоги будут объявлены 18 июля в 20:00. Вылет в Одессу – 20 июля.

Приобрести абонемент на домашние матчи «горняков» в Харькове можно в кассах ОСК «Металлист» или онлайн на официальном сайте клуба.