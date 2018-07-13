Украина готовится принимать ЧЕ по мини-футболу - назначила нового тренера сборной

Наставником команды стал Николай Костенко, его помощником-консультантом назначен Евгений Вареница.

Федерация мини футбола Украины утвердила Николая Костенко главным тренером сборной команды Украины по мини-футболу.

Помощником-консультантом назначен Евгений Вареница, сообщвет Sport.ua.

Cейчас формируется сборная Украины, которой предстоит выступить на домашнем чемпионате Европы.

Турнир по мини-футболу пройдет с 12 по 18 августа 2018 года в Гидропарке в «Городе спорта». В соревнованиях примут участие 20 сборных команд.

Украина, как хозяйка турнира, напрямую попала в группу А из первой корзины. В рамках группового этапа соревнований сборной Украины предстоит встретиться с Черногорией, Словакией, Италией и Бельгией.

Группа А: Украина, Черногория, Словакия, Италия, Бельгия.

Группа В: Румыния, Испания, Англия, Израиль, Австрия.

Группа С: Босния и Герцеговина, Казахстан, Болгария, Ирландия, Албания.

Группа D: Чехия, Венгрия, Сербия, Турция, Азербайджан.

Команды в мини-футбольных поединках проходят на уменьшенном поле по правилам, очень сходным с правилами большого футбола. С каждой стороны на поле находятся по пять полевых игроков и вратарь.