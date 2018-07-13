Новичку УПЛ "Десне" разрешили проводить домашние матчи в Чернигове

13:10, 13 июля 2018
Футбол
75 0
"Десна" примет "Шахтер" в Чернигове / footboom.com

Ранее сообщалось о возможности переноса первых домашних матчей черниговской команды в Киев на стадион "Оболонь-Арена", информирует Динамомания.

Причиной такого возможного шага могла быть неготовность домашнего стадиона "Десны" к требованиям УПЛ.

"Уважаемые болельщики! Официально сообщаем, что матч первого тура УПЛ "Десна" - "Шахтер" состоится 25 июля в 17:00 на стадионе имени Гагарина в Чернигове! Ждем  вашей поддержки!", – отмечается на официальной странице ФК "Десна" в Facebook.

Таким образом, черниговские болельщики имеют уникальную возможность начать новый сезон просмотром поединка своей любимой команды с чемпионом Украины.

Игра состоится в среду, 25 июля. Начало - в 19.00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Десна Чернигов#УПЛ-2018/19