Новичку УПЛ "Десне" разрешили проводить домашние матчи в Чернигове

Уже в первом туре "Десна" примет на своем поле чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Черниговская "Десна" начнет сезон в украинской футбольной Премьер-лиге на своей домашней арене. Ранее сообщалось о возможности переноса первых домашних матчей черниговской команды в Киев на стадион "Оболонь-Арена", информирует Динамомания. Причиной такого возможного шага могла быть неготовность домашнего стадиона "Десны" к требованиям УПЛ. "Уважаемые болельщики! Официально сообщаем, что матч первого тура УПЛ "Десна" - "Шахтер" состоится 25 июля в 17:00 на стадионе имени Гагарина в Чернигове! Ждем вашей поддержки!", – отмечается на официальной странице ФК "Десна" в Facebook. Таким образом, черниговские болельщики имеют уникальную возможность начать новый сезон просмотром поединка своей любимой команды с чемпионом Украины. Игра состоится в среду, 25 июля. Начало - в 19.00.

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