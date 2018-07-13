Десять мальчишек из Мариуполя отобрали в Академию ФК "Шахтер"

Ребята 2005 и 2006 годов рождения получили шанс проявить себя в лучшем клубе страны.

12 июля в Мариуполе на стадионе имени В. С. Бойко состоялся третий детский турнир Talent Day

Shakhtar Social стал инициатором проведения третьего Talent Day, где география турнира не ограничилась Мариуполем и Донецкой областью: показать свой футбольный талант приехали ребята из Одессы, Харькова, Киева, Днепра, Сум, Львова, Никополя и Трускавца, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Всего в мероприятии приняли участие 96 детей.

Ребята 2005 и 2006 года рождения традиционно были распределены на 6 групп по 16 человек и проводили матчи в формате 4 на 4. В каждой игре в зависимости от результата и забитых мячей арбитры начисляли им баллы. Победителями по набранным очкам стали: Владимир Гречишников, Руслан Бойко, Ярослав Ищенко, Денис Михеев и Руслан Фесенко. Все они получили призы от клуба.

Однако в первую очередь Talent Day – отличная возможность обратить на себя внимание скаутов и получить приглашение в Академию «оранжево-черных». Процесс отбора основывается не только на количестве баллов, но и на продемонстрированных каждым ребенком качествах.

– Организация, как всегда, на высшем уровне, очень много талантливых детей, – делится впечатлениями тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер» Ярослав Скидан. – Мы отобрали 9–10 мальчишек: общался с ними и родителями, будем приглашать их на просмотр. Некоторые сейчас отправились домой собирать вещи, а уже 15 июля – к нам в Счастливое. Охватить селекционным отделом всю Украину не так просто, и подобные мероприятия помогают это сделать. Талантливые дети есть везде. Мы хотим, чтобы они приезжали к нам в Академию.

Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный ФК «Шахтер» для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.

Это уже третий аналогичный турнира. В июне прошли Shakhtar Talent Day в Харькове и Львове.