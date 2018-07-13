Анлийский "Челси" уволил тренера без выплаты компенсации

Итальянский специалист Антонио Конте намерен судиться с клубом.

Итальянскому тренеру Антонио Конте отказали в выплате компенсации в английском "Челси" из Лондона.

Клубу предстоят судебные разбирательства с главным тренером, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sport Italia.

Итальянское издание также уточняет, что уволили Конте без выплаты компенсации в размере 11 миллионов фунтов. Она была прописана в его контракте в случае разрыва договора со стороны клуба.

Итальянец не намерен мириться с этой ситуацией и уже попросил своих юристов изучить этот вопрос.

У Конте были разногласия с руководством касательно роли тренера в трансферных вопросах, поскольку Синие хотели заниматься этим с минимальным вмешательством специалиста. Также у него были непростые отношения с рядом футболистов команды.

Антонио пришел в Челси летом 2016 года, после работы в сборной Италии. В первый же сезон ему удалось выиграть чемпионат Англии. Во второй год работы итальянца Синие финишировали на 5-м месте, в зоне Лиги Европы, а также выиграли Кубок Англии.

В ближайшее время лондонцев возглавит экс-тренер Наполи Маурицио Сарри. Вместе с ним команду пополнит полузащитник Жоржиньо.