Аргентинский арбитр Питана назначен на финал ЧМ-2018

09:45, 13 июля 2018
Футбол
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Питана отсудил первый матч ЧМ-2018 и отсудит последнюю игру / fifa.com

Помогать Питане будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, сообщает Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

Резервным судьей будет Бьорн Куйперс, а резервным ассистентом – Эрвин Зейнстра, оба из Нидерландов.

Этот матч станет для Питаны пятым на турнире. 43-летний арбитр впервые в карьере будет работать на финальном матче чемпионата мира. Ранее на этом турнире он обслуживал матч-открытие Россия - Саудовская Аравия, и матч Мексика - Швеция на групповом этапе, игру 1/8 финала Хорватия - Дания и матч четвертьфинала Уругвай - Франция. То бишь, для обоих финалистов арбитра можно назвать "счастливым".

Как сообщал УНИАН, финал чемпионата мира состоится 15 июля и начнется в 18.00 по Киеву.  

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу