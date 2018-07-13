Аргентинский арбитр Питана назначен на финал ЧМ-2018

В решающем матче Мундиаля сойдутся сборные Франции и Хорватии.

Аргентинский судья Нестор Питана назначен на финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

Помогать Питане будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, сообщает Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

Резервным судьей будет Бьорн Куйперс, а резервным ассистентом – Эрвин Зейнстра, оба из Нидерландов.

Этот матч станет для Питаны пятым на турнире. 43-летний арбитр впервые в карьере будет работать на финальном матче чемпионата мира. Ранее на этом турнире он обслуживал матч-открытие Россия - Саудовская Аравия, и матч Мексика - Швеция на групповом этапе, игру 1/8 финала Хорватия - Дания и матч четвертьфинала Уругвай - Франция. То бишь, для обоих финалистов арбитра можно назвать "счастливым".

Как сообщал УНИАН, финал чемпионата мира состоится 15 июля и начнется в 18.00 по Киеву.