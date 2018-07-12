"Шахтер" завершил австрийский сбор безголевой ничьей с турецким "Бешикташем"
20:37, 12 июля 2018Футбол
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Подготовку к сезону команда продолжит в Киеве.
"Шахтер" сыграл вничью с турецким "Бешикташем" / shakhtar.com
В австрийском Фельдене завершился последний контрольный матч донецкого "Шахтера" на межсезонном сборе, в котором соперником горняков был турецкий "Бешикташ".
Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт горняков.
Горняки имели заметное игровое и территориальное преимущество, но реализовать его в гол так и не сумели.
Команда завершит подготовку к сезону серией тренировок в Киеве.
Как сообщал УНИАН, 21 июля в Одессе состоится матч-открытие нового сезона 2018/19, в котором Суперкубок Украины оспорят "Шахтер" и киевское "Динамо".
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