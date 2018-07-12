"Шахтер" завершил австрийский сбор безголевой ничьей с турецким "Бешикташем"

Подготовку к сезону команда продолжит в Киеве.

В австрийском Фельдене завершился последний контрольный матч донецкого "Шахтера" на межсезонном сборе, в котором соперником горняков был турецкий "Бешикташ".

Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт горняков.

Горняки имели заметное игровое и территориальное преимущество, но реализовать его в гол так и не сумели.

Команда завершит подготовку к сезону серией тренировок в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Одессе состоится матч-открытие нового сезона 2018/19, в котором Суперкубок Украины оспорят "Шахтер" и киевское "Динамо".