"Шахтер" завершил австрийский сбор безголевой ничьей с турецким "Бешикташем"

20:37, 12 июля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; сыграл вничью с турецким &quot;Бешикташем&quot; / shakhtar.com

В австрийском Фельдене завершился последний контрольный матч донецкого "Шахтера" на межсезонном сборе, в котором соперником горняков был турецкий "Бешикташ".

Игра завершилась со счетом 0:0, сообщает официальный сайт горняков.

Горняки имели заметное игровое и территориальное преимущество, но реализовать его в гол так и не сумели.

Команда завершит подготовку к сезону серией тренировок в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Одессе состоится матч-открытие нового сезона 2018/19, в котором Суперкубок Украины оспорят "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Теги: #ФК Шахтер#летнее межсезонье