На ЧМ-2018 не зафиксировано ни одной положительной допинг-пробы

ФИФА сегодня обнародовала результаты программы антидопингового тестирования, проведенного в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сегодня обнародовала результаты программы антидопингового тестирования, проведенного в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года

Поскольку турнир подходит к концу, ФИФА может сегодня объявить, что до сих пор анализ всех допинговых тестов, проведенных до и во время соревнований, дал отрицательные результаты, сообщает пресс-служба ФИФА.

Программа тестирования на месте в этом году была самой большой из когда-либо проводившихся на чемпионате мира по футболу.

Как только стали известны все команды, квалифицировавшиеся в финальную часть турнира, FIFA разработала план распределения тестов (TDP) на основе анализа рисков допинга для футбола. TDP был разделен и согласован со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и состоял из динамичной, основанной на разведке программы тестирования. FIFA создала предварительный тестовый пул из более чем 1500 игроков, которые были потенциальными участниками Чемпионата мира.

В дополнение к испытаниям, непосредственно проведенным ФИФА, к каждой национальной антидопинговой организации и соответствующим конфедерациям обратились с просьбой обратиться за помощью к тестированию спортсменов в преддверии турнира. Это тесное сотрудничество с другими агентствами по тестированию позволило значительно увеличить количество тестов для участвующих игроков. Регулярные тесты дополнялись использованием FIFA программы биологического паспорта спортсмена в системе WADA «ADAMS», в соответствии с которой все результаты испытаний, в том числе из конфедерации и НАДО, собранные на основных международных футбольных мероприятиях, а также национальные соревнования, собираются в карту атлета в ADAMS, который содержит гематологический модуль (через кровь) и стероидный модуль (через мочу). Группа управления паспортами спортсменов FIFA, состоящая из независимых экспертов, рассматривает данные игроков для выявления потенциальных отклонений, которые могут указывать на злоупотребление наркотиками, повышающими эффективность. Это применимо ко всем участвующим игрокам на чемпионате мира ФИФА.

С января 2018 года было проведено в общей сложности 2037 тестов ФИФА, НАДО и конфедераций Это продуцировало 3985 образцов (1,928 мочи, 1,031 цельной крови, 1,026 сыворотки) 2776 образцов были собраны непосредственно ФИФА в скрытых контролях до соревнования и 626 во время этого (включая 108 собранных в несоответствии) В среднем каждый игрок из четырех оставшихся команд был протестирован 4,41 раза с января, причем некоторые из них тестировались восемь раз