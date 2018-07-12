Тренер сборной России Черчесов: Шевченко помог советом перед игрой с Саудовской Аравией

Наставник сборной Украины подсказал тренеру команды РФ как лучше сыграть в матче-открытии ЧМ-2018.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко помог ему советами перед матчем ЧМ-2018.

Сборная Украины накануне чемпионата мира встречалась с командой Саудовской Аравии, напоминает "Спорт-Экспресс".

- Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу, - отметил Черчесов.

Как сообщал УНИАН, в матче-открытии ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля.