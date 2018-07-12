Хорватские пожарные проявили высокий профессионализм, прервав просмотр серии пенальти на ЧМ

Инцидент случился во время игры Россия - Хорватия.

Хорватские пожарные проявили высочайший профессионализм, немедленно прекратив просмотр футбольного матча ЧМ-2018 в решающий моменг - в серии пенальти - по сигналу тревоги.

Несмотря на решающий момент игры 1/4 финала Россия-Хорватия, в тот момент шла серия пенальти, девять из десяти пожарных, запечатленных на видео, мгновенно сорвались со своих мест по сигналу тревоги и поспешили выполнить свой долг, сообщает Трибуна.

В итоге, они не увидели победный удар Ивана Ракитича и не ощутили победные эмоции именно в тот момент - вместе со всех страной, но честно и профессионально выполнили свой долг.