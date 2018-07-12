Хорватские пожарные проявили высокий профессионализм, прервав просмотр серии пенальти на ЧМ
15:52, 12 июля 2018Футбол
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Инцидент случился во время игры Россия - Хорватия.
Хорватские пожарные проявили настоящий профессионализм / facebook.com
Хорватские пожарные проявили высочайший профессионализм, немедленно прекратив просмотр футбольного матча ЧМ-2018 в решающий моменг - в серии пенальти - по сигналу тревоги.
Несмотря на решающий момент игры 1/4 финала Россия-Хорватия, в тот момент шла серия пенальти, девять из десяти пожарных, запечатленных на видео, мгновенно сорвались со своих мест по сигналу тревоги и поспешили выполнить свой долг, сообщает Трибуна.
В итоге, они не увидели победный удар Ивана Ракитича и не ощутили победные эмоции именно в тот момент - вместе со всех страной, но честно и профессионально выполнили свой долг.
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