Футболки Роналду обогащают "Ювентус" каждую минуту
15:36, 12 июля 2018Футбол
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В клубе планирую заработать не менее 100 млн. евро.
Криштиану Роналду уже начал приносить прибыль своему новому клубу / Reuters
Итальянский "Ювентус" уже начал извлекать ощутимую выгоду от перехода Криштиану Роналду в клуб из испанского "Реала" (Мадрид).
На данный момент основным заработком является продажа футболок, которые в среднем покупают раз в минуту, сообщает Tutto Juve.
Исходя из статистики продаж футболок с именем Роналду ранее, в клубе пришли к выводу, что реализация 1 миллиона футболок - вполне достижимая цель в ближайшее время. А с учетом того, что средяя стоимость одной футболки равна 100 евро, то в "Ювентусе" рассчитывают заработать не менее 100 млн. евро.
Как сообщал УНИАН, Роналду официально перешел в "Ювентус" два дня назад, 10 июля. Трансферная стоимость игрока составила как раз 100 млн.евро. Еще 12 млн. "Ювентус" выплатит в качестве сопутствующих платежей и "платежей солидарности", предусмотренных регламентом ФИФА.
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