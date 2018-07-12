Футболки Роналду обогащают "Ювентус" каждую минуту

В клубе планирую заработать не менее 100 млн. евро.

Итальянский "Ювентус" уже начал извлекать ощутимую выгоду от перехода Криштиану Роналду в клуб из испанского "Реала" (Мадрид).

На данный момент основным заработком является продажа футболок, которые в среднем покупают раз в минуту, сообщает Tutto Juve.

Исходя из статистики продаж футболок с именем Роналду ранее, в клубе пришли к выводу, что реализация 1 миллиона футболок - вполне достижимая цель в ближайшее время. А с учетом того, что средяя стоимость одной футболки равна 100 евро, то в "Ювентусе" рассчитывают заработать не менее 100 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, Роналду официально перешел в "Ювентус" два дня назад, 10 июля. Трансферная стоимость игрока составила как раз 100 млн.евро. Еще 12 млн. "Ювентус" выплатит в качестве сопутствующих платежей и "платежей солидарности", предусмотренных регламентом ФИФА.