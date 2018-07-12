Финал ЧМ-2018 по футболу Франция - Хорватия: Давид против Голиафа

В решающем матче турнира сыграют мировой гранд и сенсационная "темная лошадка".

Во вторник и среду состоялись полуфинальные поединки чемпионата мира по футболу-2018.

10 июля сборная Франции одержала минимальную победу над Бельгией - 1:0 - и стала первым финалистом турнира. А спустя сутки команда Хорватии героически одолела в дополнительное время сборную Англии - 2:1 - и также сенсационно вышла в финал.

Таким образом, хорваты стали 13-й сборной в истории, ставшей финалистом чемпионата мира. "Клетчатым" (прозвище хорватской команды) удалось ворваться в круг избранных! Их необыкновенное достижение - несомненно, главная сенсация турнира, который уже подходит к концу.

Отметим, что среди четверки полуфиналистов 2018 года только Франция и Англия имели опыт участия в решающих матчах мундиалей. Ни Бельгия, ни Хорватия до этого не могли похвастать большими историческими достижениями. Однако все рассудила игра. И если французы смогли доказать обоснованность претензий на очередной трофей, то Англия довольствуется участием в утешительном матче за 3-е место.

Расписание

Матч за 3-е место.

14 июля, суббота

Бельгия - Англия, 14 июля. 17.00 (Санкт-Петербург)

Финал

15 июля, воскресенье

Франция - Хорватия, 18.00 (Москва, "Лужники")

Расклады перед главным матчем

Соперников по финальному поединку можно сравнить с героями древней легенды про Давида и Голиафа. Перед началом чемпионата мира "Трехцветные" (прозвище команды Франции) рассматривались практически всеми экспертами как одни из главных фаворитов.

Подопечные Дидье Дешама подтвердили эти прогнозы очень уверенной игрой в большинстве матчей, набирая мощь по ходу соревнования. При этом команда не демонстрировала очень уж яркого футбола, стремилась не расходовать энергию, готовя себя к длинной дистанции.

В полуфинале Франция провела свой пока что лучший матч на турнире, одолев самую зрелищную сборную этого ЧМ - Бельгию.

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Заслуженность успеха французов не вызывает сомнений, и специалисты почти единодушно отдают им предпочтение в финальной битве с "темной лошадкой" - Хорватией.

Сборная Хорватии хоть и собрана из ярких игроков, выступающих в большинстве своем в лучших европейских клубах, мало кем воспринималась до старта ЧМ как фаворит. Стоит вспомнить хотя бы то, что "Клетчатые" буквально в последний момент завоевали путевку в финальную часть, обыграв в решающем матче отбора украинцев в Киеве.

Путь на самом турнире в России был тернист. Для начала Хорватия прошла испытание "группой смерти", где компанию ей составляли Аргентина, Исландия и Нигерия. Именно после разгрома аргентинцев во главе с Месси (3:0) о хорватах заговорили как о претендентах на глобальную сенсацию!

После этого были три изнурительных матча плей-офф, каждый из которых переходил в дополнительное время, а два - завершились сериями пенальти.

Ни для кого не секрет, что выход в финал уже сам по себе является невероятным достижением для скромной по мировым меркам Хорватии с населением в 4 миллиона человек. В то время как от сборной Франции на родине ждут только победы, хорватские футболисты - уже герои! На них не лежит огромный груз ответственности... Французов же в случае неудачи накроет волна критики, как это было два года назад - на домашнем Евро-2016, когда Франция уступила в финальном матче сборной Португалии.

Исторический ракурс

Сборная Франции в третий раз в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. Из двух предыдущих финалов французы выиграли один. Это случилось 20 лет назад, на мундиале-1998, который стал триумфальным для команды, чьей звездой был Зинедин Зидан.

Спустя восемь лет, в 2006 году, французы с уже постаревшим Зизу вновь пробились в решающий матч. Тот поединок всем запомнился легендарным ударом Зидана головой в грудь Марко Матерацци, а еще - серией пенальти, которую выиграли итальянцы.

Самое крупное достижение сборной Хорватии до сих пор - выход в полуфинал на все том же чемпионате мира-1998. Соперниками хорватов по 1/2-й были ... французы. На гол Давора Шукера, который вывел "Клетчатых" вперед, "Трехцветные" ответили двумя мячами Лилиана Тюрама - победа Франции - 2:1.

Таким образом, спустя 20 лет новое поколение хорватских игроков имеет возможность взять принципиальный реванш. И заодно - сделать Хорватию чемпионом мира, вписав свои имена в историю!