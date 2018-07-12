Ярмоленко: я, конечно, не второй Месси

Украинец заявил, что хочет сделать болельщиков "Вест Хэма" максимально счастливыми.

Украинец Андрей Ярмоленко дал первое интервью в качестве игрока английского "Вест Хэма". Он поделился ожиданиями от выступления в Премьер-лиге - одном из самых сильных национальных чемпионатов в мире.

«Я счастлив присоединиться к "Вест Хэму". Это большой клуб с великолепными фанатами. Конечно, я не второй Лионель Месси, но я могу пообещать болеьщикам, что буду отдавать все силы на футбольном поле. Я отдам для победы всю свою энергию. Отдам все, чтобы помочь команде побеждать. И, если повезет, выигрывать трофеи", - отметил украинец в интервью официальному сайту клуба.

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"На мой взгляд, в течении первых шести месяцев все у меня в "Боруссии" складывалось хорошо. Но во второй половине сезона случилась травма, и мне не удалось полностью реализоваться. Английская Премьер-лига даже не одна из лучших, а лучшая лига в мире. В ней очень трудно выступать, поэтому мне будет интересно проверить себя в Англии.

Конечно, любой футболист мечтает принимать участие в больших матчах. В них есть реальный шанс показать все, на что ты способен. Я постараюсь сделать наших болельщиков максимально счастливыми", - добавил полузащитник сборной Украины.

Как отмечает zbirna.com, дебютировать в новой команде Андрей Ярмоленко сможет уже 14 июля. В этот день подопечные Мануэля Пеллегрини в пригороде Лондона Хай-Уикоме сыграют контрольный матч против "Уикомба".