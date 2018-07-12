Сборная Хорватии установила невероятный рекорд в истории ЧМ

11:10, 12 июля 2018
Футбол
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Хорватские футболисты празднуют выход в финал ЧМ-2018 / REUTERS

На стадии плей-офф в 1/8 финала хорваты по пенальти обыграли Данию (основное и дополнительное время - 1:1), а в 1/4-й таким же образом справились со сборной России.

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Вчера хорваты добыли путевку в финал, обыграв в полуфинале сборную Англии в дополнительное время – 2:1 (основное время - 1:1). Решающий гол забил Марио Манджукич на 109-й минуте.

Напомним, в финале ЧМ-2018 хорваты сыграют с французами.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018#сборная Хорватии