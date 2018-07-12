Далич: в Хорватии нет приличных стадионов, но мы в финале

Наставник хорватской сборной прокомментировал успех команды на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победный результат в матче с Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира по футболу-2018.

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"Полуфинал – это, несомненно, была наша лучшая игра на турнире. Однозначно лучше, чем с Аргентиной (хорваты обыграли аргентинцев в группе - 3:0. - УНИАН). Мои игроки дошли до полуфинала, я не давил на них, и они играли в футбол с удовольствием.

Вписали ли мы себя в историю? Никогда до этого Хорватия не играла в финале чемпионата мира. Я больше скажу: никогда такая маленькая страна не выходила в финал. Мы в сентябре будем играть в Лиге наций, а у нас нет подходящего стадиона. И при этом мы – в финале чемпионата мира!" - отметил Златко Далич, сообщает sovsport.ru.

Как сообщал УНИАН, сборная Хорватии стала вторым финалистом ЧМ-2018. Ее соперником в финале будет команда Франции.