Всеобъемлющая радость и пение: появилось видео празднования победы сборной на улицах Хорватии

Сборная Хорватии прошла в финал ЧМ.

В сети появилось видео с улиц Хорватии после победы сборной этой страны над Англией и ее выхода в финал Чемпионата мира.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице одна из очевидиц в Facebook.

На нем, в частности, видно празднование, всеобъемлющую радость и счастье болельщиков. Все это происходит на улицах города Пула на юге страны.

Напомним, сборная Хорватии обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ.

В решающем матче в воскресенье, 15 июля, сборная Хорватии сыграет с командой Франции.