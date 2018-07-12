Всеобъемлющая радость и пение: появилось видео празднования победы сборной на улицах Хорватии
01:12, 12 июля 2018Футбол
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Сборная Хорватии прошла в финал ЧМ.
Празднование в Хорватии / фото facebook.com/DariaMustafina
В сети появилось видео с улиц Хорватии после победы сборной этой страны над Англией и ее выхода в финал Чемпионата мира.
Соответствующее видео опубликовала на своей странице одна из очевидиц в Facebook.
На нем, в частности, видно празднование, всеобъемлющую радость и счастье болельщиков. Все это происходит на улицах города Пула на юге страны.
Напомним, сборная Хорватии обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ.
В решающем матче в воскресенье, 15 июля, сборная Хорватии сыграет с командой Франции.
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