Сборная Хорватии обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ

23:37, 11 июля 2018
Футбол
3294 18
Сборная Хорватии впервые сыграет в финале ЧМ-2018 / Reuters

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований

Англичане имели полное преимущество в первом тайме и уже в начале игры, на 5-й минуте, Киран Триппье прекрасным ударом со штрафного открыл счет в матче. После этого англичане имели еще немало моментов для того, чтобы увеличить свое превосходство, но преимущество команды так и осталось минимальным.

А после перерыва хорваты резко взвинтили темп и полностью изменили игру. А на 68-й минуте счет в игре сравнял Иван Перишич.

Решающий момент в матче произошел на 109-й минуте, уже в дополнительное время, когда Марио Манджукич воспользовался пасом верхом из глубины и выйдя один на один с вратарем англичан Пикфордом пробил мимо голкипера - точно в сетку ворот - 2:1.

Таким образом, сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по футболу.

В решающем матче в воскресенье, 15 июля, сборная Хорватии сыграет с командой Франции.

Днем ранее команда Англии в матче за 3-е место сыграет со сборной Бельгии.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу