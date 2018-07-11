Сборная Хорватии обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ

Матч завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

На чемпионате мира по футболу завершился второй полуфинальный матч, в котором встречались сборные Хорватии и Англии.

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Англичане имели полное преимущество в первом тайме и уже в начале игры, на 5-й минуте, Киран Триппье прекрасным ударом со штрафного открыл счет в матче. После этого англичане имели еще немало моментов для того, чтобы увеличить свое превосходство, но преимущество команды так и осталось минимальным.

А после перерыва хорваты резко взвинтили темп и полностью изменили игру. А на 68-й минуте счет в игре сравнял Иван Перишич.

Решающий момент в матче произошел на 109-й минуте, уже в дополнительное время, когда Марио Манджукич воспользовался пасом верхом из глубины и выйдя один на один с вратарем англичан Пикфордом пробил мимо голкипера - точно в сетку ворот - 2:1.

Таким образом, сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по футболу.

В решающем матче в воскресенье, 15 июля, сборная Хорватии сыграет с командой Франции.

Днем ранее команда Англии в матче за 3-е место сыграет со сборной Бельгии.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля.