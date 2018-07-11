Украина ценит поддержку со стороны Виды и Вукоевича - Порошенко

Президент заверил, что Украина готова поддержать «настоящих друзей».

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина ценит поддержку со стороны хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что история отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков.

«Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена», - отметил президент.

«Украина ценит эту поддержку, и, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018 года в российском городе Сочи хорватский футболист Домагой Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с приветствием Украине. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время были игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виде, а Вукоевича отстранили от работы на чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.