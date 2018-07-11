Фред тепло попрощался с "Шахтером": Для меня большая честь быть частью истории клуба

Бразильский легионер записал прощальное видеообращение к бывшим партнерам, клубу и его болельщикам.

Бразильский полузащитник и уже экс-игрок донецкого "Шахтера" Фред записал прощальное видеообращение к партнерам по команде, болельщикам и клубу в целом.

Обращение размещено в Instagram.

"Прежде всего хочу поблагодарить ФК "Шахтер" за эти 5 лет которые я прожил здесь. Без всяких сомнений, это было замечательно. Так же хочу поблагодарить моих одноклубников, топ менеджмент, тренерский штаб, технический и весь персонал клуба.

Особую благодарность хочу выразить болельщикам, которые всегда меня поддерживали в сложный и трудный момент. Для меня большая честь быть частью этой истории. Спасибо Шахтёр!", - отметил Фред.

26 июня 2013 года подписал пятилетний контракт с украинским «Шахтёром». За это время он провел в составе команды 101 матч, в которых забил 10 голов. Вместе с командой он стал 3-кратным чемпионом и обладателем Кубка Украины, и 4-кратным обладателем Суперкубка Украины.

5 июня английский клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения с «Шахтёром» о трансфере Фреда. 21 июня трансфер был завершён, Фред подписал с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 47 млн фунтов