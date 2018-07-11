Роналду будет зарабатывать в Ювентусе около 1 евро в секунду

Британские журналисты подсчитали заработок португальской футбольной звезды в итальянском клубе.

Лидер сборной Португалии по футболу и новичок итальянского "Ювентуса" (Турин) Криштиану Роналду будет зарабатывать в команде приблизительно 1 евро в секунду,.

Таковы результаты подсчета журналистов английского таблоида The Mirror.

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Они взяли за основу опубликованую ранее СМИ информацию о том, что игрок будет получать 30 млн. евро в год и рассчитали - каждую секунду его заработок будет составлять около 1 евро, в день выйдет 83,333 тысяч, а в месяц - 2 млн. 500 тыс. евро. Контракт с заработком в 30 млн. евро в год рассчитан на четыре года.

Как сообщал УНИАН, накануне было официально объявлено о переходе Роналду из испанского "Реала" (Мадрид) в итальянский "Ювентус" (Турин).