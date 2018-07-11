Работники концерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Роналду в Ювентус

Работники FIAT против того, чтобы колоссальная зарплата игроку выплачивалась за счет автоконцерна.

Работники итальянского автомобильного концерна FIAT устроят забастовку из-за покупки "Ювентусом" Криштиану Роналду.

Значительную часть средств на покупку суперзвездного нападающего выделила компания Exor, которая является не только партнером "Ювентуса", но и владельцем автомобильных концернов FIAT и Ferrari. Это вызвало гнев у профсоюза рабочих.

Об этом сообщает Football Italia.

Читайте такжеРоналду - в прощальном письме Реалу: прошу всех болельщиков понять меня

«Недопустимо, чтобы компания тратила огромные средства на покупку футболистов, в то время как рабочие продолжают приносить финансовые жертвы. Нам уже говорили, какие тяжелые сейчас времена, что наше благосостояние улучшится с выходом новых моделей автомобилей, но этого так и не случилось.И в то время как работники и их семьи продолжают затягивать пояса, компания тратит огромные финансы на одного человека», - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, Криштиану Роналду вчера официально перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро. Зарплата португальца в туринском клубе составит 30 миллионов евро в год.

Автоконцерн FIAT готов заключить с Криштиану Роналду спонсорский контракт, который почти полностью покроет зарплату португальца.