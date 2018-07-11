Украинец готов к переходу в "Вест Хэм".

Украинский полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Андрей Ярмоленко попрощался со своими партнерами по команде.

Об этом сообщил в твиттере британский журналист Пит О’Рурк.

По его словам, Андрей Ярмоленко попрощался в «Боруссии» с одноклубниками и намерен завершить свой переход в английский «Вест Хэм» сегодня.

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Напомним, в понедельник стало известно, что Ярмоленко начал проходить первую часть медосмотра в «Вест Хэме».

Ожидается, что украинец подпишет 4-летний контракт с «Вест Хэмом».

Англичане заплатят за игрока 19,7 млн евро.

Сезон 2017-2018 Андрей Ярмоленко провел в "Боруссии", но из-за травмы в начале этого года потерял место в "основе" клуба.