Ярмоленко попрощался в Боруссии с одноклубниками
13:58, 11 июля 2018Футбол
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Украинец готов к переходу в "Вест Хэм".
Андрей Ярмоленко попрощался с "Боруссией" / bvb.de
Украинский полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Андрей Ярмоленко попрощался со своими партнерами по команде.
Об этом сообщил в твиттере британский журналист Пит О’Рурк.
По его словам, Андрей Ярмоленко попрощался в «Боруссии» с одноклубниками и намерен завершить свой переход в английский «Вест Хэм» сегодня.
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Напомним, в понедельник стало известно, что Ярмоленко начал проходить первую часть медосмотра в «Вест Хэме».
Ожидается, что украинец подпишет 4-летний контракт с «Вест Хэмом».
Англичане заплатят за игрока 19,7 млн евро.
Сезон 2017-2018 Андрей Ярмоленко провел в "Боруссии", но из-за травмы в начале этого года потерял место в "основе" клуба.
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