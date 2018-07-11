Реал посвятил Роналду трогательное видео

Девять лет португальского форварда в Мадриде - в шести минутах.

Мадридский "Реал" посвятил форварду Криштиану Роналду трогательное видео.

Ролик, в котором собраны самые эмоциональные моменты выступления португальца в мадридском клубе, опубликован в официальном аккаунте "Реала" в твиттере.

Особое место было уделено голам Криштиану в ворота принципиальных соперников мадридского клуба – "Барселоны" и "Атлетико".

"Спасибо, Роналду", – подписан ролик.

Напомним, вчера состоялся важнейший трансфер мирового футбола - Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

Криштиану Роналду выступал в "Реале" с 2009-го по 2018 годы и выиграл с ним за это время четыре Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании и другие трофеи.