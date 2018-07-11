Реал посвятил Роналду трогательное видео
13:15, 11 июля 2018Футбол
55 0
Девять лет португальского форварда в Мадриде - в шести минутах.
Криштиану Роналду покидает "Реал" / twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" посвятил форварду Криштиану Роналду трогательное видео.
Ролик, в котором собраны самые эмоциональные моменты выступления португальца в мадридском клубе, опубликован в официальном аккаунте "Реала" в твиттере.
Особое место было уделено голам Криштиану в ворота принципиальных соперников мадридского клуба – "Барселоны" и "Атлетико".
"Спасибо, Роналду", – подписан ролик.
#GraciasCristianopic.twitter.com/gMr9w9gQF0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2018
Напомним, вчера состоялся важнейший трансфер мирового футбола - Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро.
Криштиану Роналду выступал в "Реале" с 2009-го по 2018 годы и выиграл с ним за это время четыре Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании и другие трофеи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter