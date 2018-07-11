Карпаты собираются подписать нападающего Ромы

22-летний уругваец Кевин Мендес выступал в аренде в Швейцарии.

Львовские «Карпаты» намереваются совершить трансфер игрока итальянской «Ромы» Кевина Мендеса.

Об этом в Twitter сообщает авторитетный спортивный журналист Кирилл Крыжановский.

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Условия перехода 22-летнего уругвайского нападающего пока не известны. Сообщается, что Мендес прибудет во Львов до конца недели.

Отметим, что контракт Мендеса принадлежит «Роме», но последние два года уругваец провел в составе швейцарской «Лозанны», за которую провел 17 поединков и забил четыре мяча.

Как сообщал УНИАН, экс-игрок "Карпат" украинец Игорь Пластун подписал контракт с бельгийским "Гентом".