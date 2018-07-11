Футбольный клуб Милан сменил владельца из-за долгов

Прежний хозяин итальянского клуба Ли Юнхун не выполнил долговые обязательства.

Американская инвестиционная корпорация Elliott Management стала новым владельцем футбольного клуба «Милан».

Прежний хозяин итальянского клуба Ли Юнхун не выполнил долговые обязательства перед хедж-фондом, сообщает Football Italia.

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Китайский бизнесмен не смог погасить вовремя перед Elliott Management задолженность в размере 32 миллионов евро. Всего в апреле 2017 года американская компания предоставила Юнхуну 303 млн.

Хедж-фонд планирует вложить в «Милан» 50 млн евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние клуба.

Напомним, ранее УЕФА отстранил «Милан» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового фэйр-плей.

В течение 30 лет, с 1986-го по 2016 год, владельцем футбольного клуба «Милан» был известный итальянский магнат Сильвио Берлускони.

В апреле 2017 года прежнее руководство "Милана" завершило сделку по продаже клуба. Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун.