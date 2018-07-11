Футбольный клуб Милан сменил владельца из-за долгов
Американская инвестиционная корпорация Elliott Management стала новым владельцем футбольного клуба «Милан».
Прежний хозяин итальянского клуба Ли Юнхун не выполнил долговые обязательства перед хедж-фондом, сообщает Football Italia.
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Китайский бизнесмен не смог погасить вовремя перед Elliott Management задолженность в размере 32 миллионов евро. Всего в апреле 2017 года американская компания предоставила Юнхуну 303 млн.
Хедж-фонд планирует вложить в «Милан» 50 млн евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние клуба.
Напомним, ранее УЕФА отстранил «Милан» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового фэйр-плей.
В течение 30 лет, с 1986-го по 2016 год, владельцем футбольного клуба «Милан» был известный итальянский магнат Сильвио Берлускони.
В апреле 2017 года прежнее руководство "Милана" завершило сделку по продаже клуба. Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун.