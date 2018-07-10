Франция обыграла Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 1:0.

На чемпионате мира по футболу завершился первый матч 1/2 финала, в котором сборная Франции обыграла команду Бельгии.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в равной, конкурентной борьбе, где бельгийцы временами имели заметное преимущество. Тем не менее, единственный гол забили французы.

На 51-й минуте подачу с углового эффектным и, что самое главное, эффективным ударом головой замкнул Самюэль Умтити - 1:0.

В концовке матча бельгийцы предприняли штурм ворот соперника, но так и не сумели пробить блестяще сыгравшего в этот вечер вратаря французов Уго Лльориса.

Соперник французев по финалу определится в среду, 11 июля, во втором полуфинальном матче Англия - Хорватия.

Сборная Бельгии встретится в игре за 3-е место с неудачником второго полуфинала.

Как сообщап УНИАН, чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.