Франция обыграла Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018

22:54, 10 июля 2018
Футбол
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Французы обыграли бельгийцев в полуфинале ЧМ-2018 / Reuters

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в равной, конкурентной борьбе, где бельгийцы временами имели заметное преимущество. Тем не менее, единственный гол забили французы.

На 51-й минуте подачу с углового эффектным и, что самое главное, эффективным ударом головой замкнул Самюэль Умтити - 1:0.

В концовке матча бельгийцы предприняли штурм ворот соперника, но так и не сумели пробить блестяще сыгравшего в этот вечер вратаря французов Уго Лльориса. 

Соперник французев по финалу определится в среду, 11 июля, во втором полуфинальном матче Англия - Хорватия. 

Сборная Бельгии встретится в игре за 3-е место с неудачником второго полуфинала.

Как сообщап УНИАН, чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.  

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу