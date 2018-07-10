"Ювентус" заплатил "Реалу" за Роналду 100 миллионов евро

Еще 12 млн. пойдут на разные другие траты, включая платеж солидарности.

Итальянский "Ювентус" вслед за испанским "Реалом" подтвердил переход Криштиану Роналду в стан команды и рассказал о финансовых подробностях перехода.

"Старая синьора" заплатила за уже экс-игрока "Реала" 100 млн. евро, а еще 12 млн. уйдут на "прочие траты", включая так называемый "платеж солидарности", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

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Контракт с самим игроком подписан на 4 года. Зарплата Роналду не уточняется, но ранее СМИ сообщали, что игрок будет зарабатывать 30 млн. евро в год.

Как сообщал УНИАН, Роналду стал игроком "Ювентуса" ранее сегодня, о чем первым сообщил официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид).