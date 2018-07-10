"Шахтер" подписал контракт с бразильцем Маркиньосом

Вингер начинал карьеру в клубе «Деспортиво Бразил», а в 2015 году стал игроком «Сан-Паулу»/

ФК «Шахтер» заключил 5-летнее соглашение с бразильским полузащитником Маркиньосом Сиприано Вингер начинал карьеру в клубе «Деспортиво Бразил», а в 2015 году стал игроком «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт донецкого клуба. В январе 2018-го Маркиньос дебютировал в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу). Читайте такжеК Шахтеру на австрийском сборе присоединится еще один бразилец Игрок родился 27 марта 1999 года в Катандуве (Бразилия). Выступает за сборную Бразилии (U20).

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