"Шахтер" подписал контракт с бразильцем Маркиньосом

20:26, 10 июля 2018
Футбол
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Маркиньос играет за сборную Бразилии U-20 / shakhtar.com

Вингер начинал карьеру в клубе «Деспортиво Бразил», а в 2015 году стал игроком «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В январе 2018-го Маркиньос дебютировал в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу).

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Игрок родился 27 марта 1999 года в Катандуве (Бразилия).

Выступает за сборную Бразилии (U20).

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#летнее межсезонье