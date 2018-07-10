"Шахтер" подписал контракт с бразильцем Маркиньосом
20:26, 10 июля 2018Футбол
117 0
Вингер начинал карьеру в клубе «Деспортиво Бразил», а в 2015 году стал игроком «Сан-Паулу»/
Маркиньос играет за сборную Бразилии U-20 / shakhtar.com
ФК «Шахтер» заключил 5-летнее соглашение с бразильским полузащитником Маркиньосом Сиприано
Вингер начинал карьеру в клубе «Деспортиво Бразил», а в 2015 году стал игроком «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт донецкого клуба.
В январе 2018-го Маркиньос дебютировал в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу).
Читайте такжеК Шахтеру на австрийском сборе присоединится еще один бразилец
Игрок родился 27 марта 1999 года в Катандуве (Бразилия).
Выступает за сборную Бразилии (U20).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter