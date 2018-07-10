"Динамо" подписало контракт с бразильцем Сидклеем

Соглашение рассчитано на 5 лет - до конца сезона 2022/23.

ФК «Динамо» (Киев) подписало контракт с бразильским защитником Сидклеем.

Сидклей (полное имя – Сидклей Феррейра Перейра) родился 13 мая 1993 в городе Вила-Велья (штат Эспириту-Санту), сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Читайте такжеДинамо готово подписать 25-летнего бразильца, он уже на пути в Украину

Игрок является воспитанником клуба «Атлетико-Паранаэнсе». В бразильской Серии «А» дебютировал за родной клуб 3 мая 2014 года в домашнем матче против «Гремио» (1:0).

Последний год выступал на правах аренды за «Коринтианс».

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до окончания сезона 2022/2023 гг.

В киевском клубе футболист будет выступать под №17.