"Реал" официально подтвердил переход Роналду в "Ювентус"

18:59, 10 июля 2018
Футбол
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Криштиану Роналду провел последний матч за "Реал" в Киеве, в финале Лиги чемпионов / REUTERS

Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

"Сегодня «Реал Мадрид» хочет выразить свою благодарность игроку, который является лучшим в мире. 

Помимо завоеванных титулов на футбольных полях в течение последних 9 лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и безграничного улучшения индивидуального мастерства.

Он также стал лучшим бомбардиром в истории Реала с 451 голом в 438 играх. Всего он завоевал 16 титулов - в том числе 4 трофея Лиги чемпионов, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. На индивидуальной основе, в составе «Реал Мадрид» он выиграл 4 золотых мяча среди многих других наград", - говорится в заявлении. 

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня представители "Реала" и "Ювентуса" договорились о сделке по Роналду. Сумма трансфера может составить 120 млн. евро.

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду#Реал Мадрид