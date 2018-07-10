"Реал" официально подтвердил переход Роналду в "Ювентус"

В "Реале" восхищены пройденным футболистом путем за 9 лет.

Испанский ФК "Реал" (Мадрид) официально подтвердил информацию о переходе Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус" (Турин).

Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

"Сегодня «Реал Мадрид» хочет выразить свою благодарность игроку, который является лучшим в мире.

Помимо завоеванных титулов на футбольных полях в течение последних 9 лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и безграничного улучшения индивидуального мастерства.

Он также стал лучшим бомбардиром в истории Реала с 451 голом в 438 играх. Всего он завоевал 16 титулов - в том числе 4 трофея Лиги чемпионов, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. На индивидуальной основе, в составе «Реал Мадрид» он выиграл 4 золотых мяча среди многих других наград", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня представители "Реала" и "Ювентуса" договорились о сделке по Роналду. Сумма трансфера может составить 120 млн. евро.