"Ювентус" и "Реал" договорились о трансфере Роналду - СМИ

Мадридский клуб в качестве компенсации получит 120 миллионов евро.

Итальянский "Ювентус" (Турин) договорился с испанским "Реалом" (Мадрид) о покупке форварда Криштиану Роналду за 120 миллионов евро.

Уже сегодня клубы могут объявить о сделке, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.

Агент футболиста Жорже Мендеш, выступающий посредником между самим Роналду, "Реалом" и "Ювентусом", еще накануне заверил чемпионов Италии, что "Бланкос" примут предложение о покупке.

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Единственное, что остается не до конца решенным — детали контракта Роналду. Эти вопросы не должны стать на пути завершения трансфера и будут улажены вскоре. Вероятно, именно для ускорения сделки президент Ювентуса Андреа Аньелли отправился в Грецию, где сейчас отдыхает Криштиану с семьей.

Ювентус должен подписать с португальцем 4-летний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро.

Криштиану Роналду выступал за Реал с 2009 года и является рекордсменом клуба по забитым мячам – 450 в 438 матчах.