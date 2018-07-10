Чемпионат мира по футболу-2018: в среду состоится второй полуфинал

Сборные Англии и Хорватии поборятся за участие в главном матче четырехлетия в мировом футболе.

В среду, 11 июля, на чемпиона мира-2018 по футболу состоится второй полуфинальный матч, в котором сойдутся команды Англии и Хорватии.

Расписание:

Хорватия - Англия, 21:00 (Москва, Лужники) - 1/2 финала

Время матча указано киевское.

Прогноз букмекеров

По мнению ананлитиков букмекерских контор, в этом матче с небольшим перевесом лидирует сборная Англии. Если на победу хорватов можно поставить из расчета 3,49 к 1, то на ничью - 3,07 к 1, а на победу Англии - 2,33 к 1.

Такое мнение букмекеров можно объяснить данью историческим заслугам англичан, которые однажды становились чемпионами мира (в 1966-м, у себя дома), а в Италии-1990 дошли до полуфинала, заняв итоговое 4-е место. В свою очередь, сборная Хорватии в 1998-м году заняла 3-е место на Мундиале во Франции и более в успехах на мировіх первенствах замечена не была.

Вместе с тем, игра сборной Хорватии на этом турнире смотрится более интересной и содержательной. И в этом случае, мнение специалистов расходится с аналитиками контор. Шансы команд, как минимум, абсолютно равны. А на самом деле, преимущество многие отдают именно хорватской сборной.

Главный интерес

Сумеет ли Хорватия (равно, как и Бельгия - в другой паре) впервые в истории выйти в финал ЧМ? Или англичане смогут прервать своё "проклятие" и впервые за 52 года также добраться до решающего матча Мундиаля. В любом случае, лидеров мирового футбола XXI-го столетия в решающем матче ЧМ-2018 мы уже не увидим. Ведь Франция - соперник Бельгии по второму полуфиналу, не выигрывала ЧМ после 1998-го года На ЧМ-2006 французы добрались до решающего матча, но проиграли там Италии.

Пока же футбольный мир застыл в ожидании чуда - нового чемпиона, которого не было никогда. Свершится ли это чудо в нынешнем году? Специалисты, в отличие от букмекеров, полагают, что да. Но, в любом случае, на все вопросы ответит только сама Игра.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.