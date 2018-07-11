Чемпионат мира по футболу-2018: сегодня состоится второй полуфинал

Сборные Англии и Хорватии определят второго финалиста турнира.

В среду, 11 июля, на чемпиона мира-2018 по футболу состоится второй полуфинальный матч, в котором сойдутся команды Англии и Хорватии.

Расписание:

Хорватия - Англия, 21:00 (Москва, Лужники) - 1/2 финала

Время матча указано киевское.

Прогноз букмекеров

По мнению аналитиков букмекерских контор, в этом матче с небольшим перевесом лидирует сборная Англии. Если на победу хорватов можно поставить из расчета 3,49 к 1, то на ничью - 3,07 к 1, а на победу Англии - 2,33 к 1.

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Такое мнение букмекеров можно объяснить данью историческим заслугам англичан, которые однажды становились чемпионами мира (в 1966-м, у себя дома), а в Италии-1990 дошли до полуфинала, заняв итоговое 4-е место. В свою очередь, сборная Хорватии в 1998 году заняла 3-е место на Мундиале во Франции и более в успехах на мировых первенствах замечена не была.

Вместе с тем, игра сборной Хорватии на этом турнире смотрится интереснее и содержательнее. И в этом случае, мнение специалистов расходится с аналитиками контор. Шансы команд, как минимум, абсолютно равны. А многие преимущество отдают именно хорватской сборной.

Главный интерес

Сумеет ли Хорватия впервые в истории выйти в финал ЧМ? Или англичане смогут прервать своё "проклятие" и впервые за 52 года добраться до решающего матча Мундиаля?

В любом случае, на все вопросы ответит только сама игра.

Как сообщал УНИАН, первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.